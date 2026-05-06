●きょう6日(水・振休)で3日連続の晴天 ようやく「春に三日の晴れなし」脱出！●あす7日(木)も晴れ間多い 8日(金)は一部にわか雨も今週末は再び晴天●晴れる日は汗ばむ陽気に 今後は「夏日」増加へ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 連休最終日の6日(水・振休)の県内は、少々薄雲が広がる時間があったものの、日ざしは十分の穏やかな空模様が続きました。最高気温は22～24度くらい、萩では25度以上の夏日となりました。そして、きょ