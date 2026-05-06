菊池は復帰まで時間を要する見込みだ(C)Getty Images左肩の炎症により負傷者リスト（IL）入りとなっているエンゼルスの菊池雄星に関して、新たな発表が行われた。現地時間5月5日、カート・スズキ監督が取材に応じ、菊池の今後の見通しとして3〜4週間は投球を行わず、その後、状態を見極めた上でリハビリを進める予定だと語った。また、現時点では手術も受けずに調整していくとも明かしている。【動画】大谷翔平のエグいスイーパ