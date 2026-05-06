【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節】(デンカS)新潟 1-0(前半1-0)徳島<得点者>[新]シマブク・カズヨシ(23分)<警告>[新]奥村仁(28分)、若月大和(68分)[徳]カイケ(18分)、松田佳大(80分)、岩尾憲(84分)、ルーカス・バルセロス(87分)主審:俵元希