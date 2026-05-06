ゴールデンウィーク限定！ 過去に大反響を呼んだ記事を特別セレクション。人生を左右する「小さな発見」がここにあるかもしれません。（※記事は取材時2019年5月の状況）＊＊＊今年入社した新入社員たちも、そろそろ社会人としての自覚が芽生えてくる頃なのではないだろうか。だが自覚どころか、既に偉そうな振る舞いを見せる新社会人もいるそうだ。◆GWに帰省した息子の態度に愕然…「今年のGWに息子が帰省してきま