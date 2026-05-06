5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の佐野勇斗さんが5月6日までにインスタグラムを更新。家族と過ごしたプライベートショットを披露している。【写真】佐野勇斗さんが公開した3世代家族写真佐野さんは「家族で爆裂かましてきた」として、複数枚の写真をアップ。祖父母、父母、兄弟の3世代で水族館を訪れたようで、フォトサービスのコーナーで「M!LK」の楽曲「爆裂愛してる」でおなじみのポーズを取った家族写真を公開。ほか