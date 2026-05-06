最近になり、バイトダンス（字節跳動）が提供する大規模言語モデル（LLM）である豆包（ドウバオ）のアップストア（App Store）ページに、有料版サービスに関する声明が掲載されました。声明によると、専門的なユーザーにより良いサービスを提供するために、豆包の無料版に加え、より多くの付加価値サービスを含む有料版をリリースするとのことです。このページでは3種のプランが紹介されました。スタンダードプランは月額68元（約1