聖飢魔IIが魔暦28(’26)年5月5日、広島文化学園HBCホールを皮切りに、全国17会場17公演の大黒ミサツアー＜GREAT BLACK MASS TOUR「SEASON II」＞をスタートさせた。前回、地球デビュー40周年記念大黒ミサツアーFINALのさいたまスーパーアリーナでは、約15,000人の信奉者が見守る中、大黒ミサ終盤にデーモン閣下から「とりあえず約1年間は活動を継続する」旨の発表がなされ、全信奉者が想像もしなかった希望に溢れるラストシーンで