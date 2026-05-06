「加速主義」の父とも言われるニック・ランドは、デジタルの超知能が人類を皆殺しにすると信じている。シリコンバレーの彼の信奉者たちは「AIに世界を乗っ取られないようにするのではなく、可能な限り加速させるべき」だとそれを解釈する。