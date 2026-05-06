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【欧州CL準決勝第2戦】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 1-0(前半1-0)A・マドリー<得点者>[ア]ブカヨ・サカ(44分)<警告>[ア]ケパ・アリサバラガ(90分+5)、ミケル・アルテタ(90分+3)[A]マルク・プビル(81分)、コケ(90分+5)、ディエゴ・シメオネ(90分+2)└アーセナルが20年ぶりにCL決勝進出!! サカ弾&マガリャンイス好カバーでアトレティコ撃破