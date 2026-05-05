MORE STARが2026年5月4日（月・祝）、東京・KANDA SQUARE HALLにて開催した＜MORE STAR 単独ライブ 3rd STAR・4th STAR＞にて、8月26日（水）に1stシングルCDをリリースすることを発表。さらに、5月13日（水）に新曲「WITH KAWAII論」を配信リリースすることが決定した。本公演では、デビュー曲「もっとキラッと」、SNSで人気の楽曲「ハグ！」のほか、配信リリースが決定した新曲「WITH KAWAII論」を初披露。これまでリリースした