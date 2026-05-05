５日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１９７．２７ポイント（０．７６％）安の２５８９８．６１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４３．９０ポイント（０．５０％）安の８７３０．４９ポイントと反落した。売買代金は１２２２億３４７０万香港ドル（約２億４５３２億円）に縮小している（４日は１７６９億７９１０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強まる