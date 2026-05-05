【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが5月4日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露し、話題となっている。【写真】58歳4児の父タレント「家族仲の良さにほっこり」元宝塚美人妻＆イケメン息子との3ショット◆中山秀征ファミリー、家族ショット披露白城は「少し前」と題し、屋外のテラス席で食事を楽しむ様子を投稿。「山で 外でも気持ちよーく食事ができる季節に