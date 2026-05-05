お笑いコンビ・千鳥のノブの姪（めい）で、BMXライダーとしても活躍するタレントの早川優衣（24）が5日、自身のインスタグラムを更新し、結婚式を報告した。【写真】千鳥ノブの姪、純白ドレスで結婚式早川優衣の幸せな姿早川は今年3月に結婚を発表。「いつも一緒に笑ってくれる、大親友のような存在でどんなときも私を大切に想ってくれる優しくて大好きな人です」と伝えていた。「人生でいちばん幸せな日」「大好きな人た