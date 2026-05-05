12年ぶりに国内再登場！日産「ムラーノ」日産は2026年3月17日、米国で生産しているSUV「ムラーノ」を日本市場に導入し、2027年初頭より販売開始すると発表しました。ムラーノは、北米専用モデルとして2002年に登場。日本でも2004年から2015年まで2代目にあたるモデルが販売されていました。日本市場からしばらく姿を消していたムラーノが、12年近い年月を経て日本へ再登場するわけです。【画像】超カッコイイ！ これが12年