ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは「GW（ゴールデンウイーク）『こどもの日』（2026年5月5日（火・祝）は一粒万倍日×立夏の開運日！ 始めると良いことは？」。不成就日なし、二十四節気の節目とも重なる5月5日。新しいことを始めるのに向いているとされる日の由来と過ごし方を解説します。5月5日はこどもの日。祝日でGW後半のこの日は