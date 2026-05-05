無事に出産を終えたママさんが赤ちゃんをお家に連れて帰ると…。2匹の猫さんが見せた反応が微笑ましくて可愛いと話題です。 赤ちゃんと猫さんのドキドキの初対面の様子は43万回再生の注目を集め、「かわいいがいっぱいです」「もう微笑ましくって」「プリンちゃんとメルちゃんが息子くんと仲良く遊ぶ姿が目に浮かびますね」「プリンメルの反応がたまらんです」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ママ