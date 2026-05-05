お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴさんが2026年4月30日、自身のインスタグラムを更新。バッキバキに鍛えた肉体を披露した。「絞れてきております！」ショーゴさんは、「絞れてきております！」とし、上半身裸で両腕をあげてマッスルポーズをとる姿を投稿した。さらに、ショーゴさんは「この状態をキープしながら単独ライブも望みます！」とのこと。「なぜなら筋肉ネタがあるからです！」「面白いと思います！」とアピール