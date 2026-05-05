開催：2026.5.5 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 5 - 1 [ブルージェイズ] MLBの試合が5日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとブルージェイズが対戦した。 レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するブルージェイズの先発投手はエリック・ラウアーで試合は開始した。 1回裏、3番 ライアン・ビレード 初球を打って左中間スタンドへの