開催：2026.5.5

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 5 - 1 [ブルージェイズ]

MLBの試合が5日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとブルージェイズが対戦した。

レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するブルージェイズの先発投手はエリック・ラウアーで試合は開始した。

1回裏、3番 ライアン・ビレード 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでレイズ得点 TB 3-0 TOR

3回表、3番 ウラジーミル・ゲレロ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TB 3-1 TOR

6回裏、9番 テーラー・ウォールズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 5-1 TOR

試合は5対1でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのニコラス・マルティネスで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのエリック・ラウアーで、ここまで1勝4敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗9Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.236となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-05 10:08:08 更新