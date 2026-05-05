2026年5月4日放送の「モーニングショー」（テレビ朝日系）は新たな観光スタイルとしてトレーラーハウスホテルを取りあげた。コメンテーターの玉川徹さんは、トレーラーハウス生活に興味を示していた。トレーラーハウスを活用したホテルに注目番組は、トレーラーハウスを活用したホテルがリゾート地を中心に広まっていることを紹介した。リゾート地や国立公園でホテルを建設するには開発許可や膨大な調査が必要になってくるが、トレ