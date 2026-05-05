◇インターリーグドジャース―アストロズ（2026年5月4日ヒューストン）ドジャースの山本由伸投手（27）が4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に先発したが、初回に2失点と苦しい立ち上がりとなった。1点を先制してもらったが、初回1死から主砲アルバレスにカウント2ボール2ストライクからのシンカーを右前に運ばれた。続くパレデスはしっかりとボールを見極められて四球。ウォーカーを空振り三振に斬ったが、アル