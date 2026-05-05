◇インターリーグ ドジャース―アストロズ（2026年5月4日 ヒューストン）

ドジャースの山本由伸投手（27）が4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に先発したが、初回に2失点と苦しい立ち上がりとなった。

1点を先制してもらったが、初回1死から主砲アルバレスにカウント2ボール2ストライクからのシンカーを右前に運ばれた。続くパレデスはしっかりとボールを見極められて四球。ウォーカーを空振り三振に斬ったが、アルテューベに初球のカットボールを右前に運ばれた。さらに2死一、三塁でマシューズの初球のカーブが外角に大きく外れ、これが暴投となって2点目を失った。これが今季初暴投。アストロズ打線のボールの見極めの良さもあり、初回だけで28球を要した。

前回登板の4月27日（日本時間28日）マーリンズ戦では初回に2点の援護をもらい、序盤はリズム乗って危なげない投球を披露した。しかし4回に味方失策で1点を失うと、1―2の5回に痛恨の逆転3ランを被弾。今季最短の5回を5安打4失点4四球と試合をつくれなかった。4失点、4四球は、いずれも今季自己ワースト。6試合目の登板で初めてクオリティースタート（QS＝6投球回以上、自責点3以内）を達成することができなかった。

自身は不本意な内容だったが、チームは9回に劇的なサヨナラ勝利。山本は試合後「今日は本当にチームメートのおかげで試合に勝てたので、本当に感謝しています。コントロールに関しては良いところも悪いところもどちらも出た」と振り返った。

今季の成績はこの試合まで2勝2敗、防御率2.87と調子に影響されることなく、安定した数字を残し続けている。