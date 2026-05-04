＜ママ友から衝撃LINE！＞ランチのお誘いを断っただけなのに「友だちやめるよ」…変な人だったの？
子どもをきっかけに生まれる「ママ友」関係。気軽におしゃべりできる相手がいるのは心強い一方で、距離感に悩むことも少なくありません。今回の投稿は、ママ友とのやり取りに戸惑ったエピソードです。ちょっとしたひと言が、関係のあり方を考えるきっかけになったようです。
『LINEでママ友から「明日ランチに行かない？」と誘われた。仕事があるから断ったら、「友だちやめるよ！」と返事がきた。えっ？ と思って、「今度休みの日に行こうね」って返事したら「わかった」って納得したようだけれど……。疎遠にしようかな？ みんなならどうする？』
ヤバイ人だ…距離を置く
まずあったのは、面倒なら距離を置くというコメントでした。
『疎遠にはしないけれど、ランチに行くことは永遠にないかな。ママ友ごときに縛られるのは時間のムダでしかないので』
『断って関係が壊れるような友だちは本当の友だちではない。疎遠確定！』
『冗談でもムッとするよね。普段の距離感がわからないけれど、そんなこと言われたらランチなんて行く気失せてしまう』
『私なら即ブロック』
『疎遠にする。絶対しんどくなるよ！ 家庭があって働いていたら、ママ友の思い通りに生活なんかムリ』
ママたちは仕事や家事、子育てと日々忙しく過ごしているのではないでしょうか。そのなかで、急な誘いに応じられないことは珍しくありません。だからこそ、断っただけで揺らぐ関係なら、今後は付き合う必要はないのかもしれません。距離を置く方が気持ちがラクになるでしょう。
見方によってはおもしろいかも？珍獣を見る気持ちで
一方で、少し違った見方をするコメントもありました。
『ちょっとおもしろいじゃん。当たり障りのないように付き合って、観察日記でもつけたら？』
冗談みたいな言葉に驚きますが、見方を変えればしユニークな人と思えるかもしれません。距離を縮める必要はありませんが、「おもしろい人」と思えるなら、ほど良い距離で付き合う選択肢もあるでしょう。
小学生ですか？ママ友だったのが不思議
さらに、そもそもママ友関係にこだわらなくてもいいという声も寄せられています。
『アホくさ。やっぱりママ友なんていらない。「友だちやめるよ！」って小学生？』
『なんでそんな人と今までママ友やれていたのか疑問』
『時間とお金の節約ができて最高だね』
『そんな人と今度ランチに行くの？ 本当にママ友って愚かだね』
子どもを通じて知り合った関係だからこそ、必要以上に深い付き合いをする必要はないと考えるママもいるようです。学校や園で顔を合わせる程度の距離感でも、十分なのかもしれません。
すぐできる！距離の置き方
「友だちやめるよ！」との言葉を真正面から受け止めず、軽く流して距離を取るという声もありました。
『“了解しました”みたいなスタンプで返して終わりでいいのに』
『ママ友からそっと削除』
『「ムリだから、今までありがとう」と返すわ。そして疎遠』
『前日に急にランチに誘われて行ける人の方が少ないですよね。私なら徐々にフェードアウト。そして消えます』
突然の誘いに応じられないことは誰にでもあります。その度に「友だちやめるよ！」と言われてはうんざりしそうです。そのため、過度に気にすることなく、少しずつ距離を取る方法を選ぶママもいるようです。
冗談が冗談に思えない関係だったということ
ママ友との関係は、友だちとも知り合いとも違う、少し独特な距離感ではないでしょうか。気軽に付き合える一方で、相手の言葉や距離感に戸惑うこともあるでしょう。ママ友が軽く言った冗談でも、受け取る側には重荷かもしれません。ムリに関係を続けるよりも、自分が心地よいと思える距離を大切にすることが大事なのでしょう。ママ友との付き合い方に正解はありません。だからこそ、それぞれの家庭や生活に合った関係を見つけていくことが大切なのではないでしょうか。
編集・あいぼん イラスト・わたなべこ