reGretGirlがデジタルシングル「日常」を5月13日(水)にリリースすることを発表した。今作は”柳屋あんず油”のCMソングとして書き下ろした楽曲。昨年の「エバーソング」に引き続き、2年連続でのタイアップとなる。「日常」は、誰もが過ごす当たり前の日々の中に潜む、温かな愛情をすくい上げたバラードソング。日常にこそ存在する大切な瞬間を切り取った等身大のメッセージと、壮大かつ心に寄り添う温かみのあるサウンドが融合した