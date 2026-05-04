（台中中央社）自民党青年局の訪問団は3日、中部・台中市政府を表敬訪問した。盧秀燕（ろしゅうえん）市長は一行を歓迎し、若い世代の活力を通じて双方の交流に新たなエネルギーをもたらし、青年や経済、科学技術、教育などの分野で日本との協力を深めたいとの考えを示した。台中市内には日本ゆかりの建物が複数残る他、半導体関連をはじめとしたハイテク産業が集積している。盧市長はこれらに触れ、台日の歴史的なつながりが深い