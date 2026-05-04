自民党青年局メンバー、台中市を訪問 盧市長「友好関係の深化に期待」
（台中中央社）自民党青年局の訪問団は3日、中部・台中市政府を表敬訪問した。盧秀燕（ろしゅうえん）市長は一行を歓迎し、若い世代の活力を通じて双方の交流に新たなエネルギーをもたらし、青年や経済、科学技術、教育などの分野で日本との協力を深めたいとの考えを示した。
台中市内には日本ゆかりの建物が複数残る他、半導体関連をはじめとしたハイテク産業が集積している。盧市長はこれらに触れ、台日の歴史的なつながりが深いことを強調するとともに、産業の発展において、双方の協力潜在力は無限であると述べた。
一方、平沼正二郎局長は台中訪問は2度目だとし、同市が日本統治時代の建造物の修復・活用に尽力していることに感謝を表明。日台間の歴史的な結びつきの象徴だとした。
平沼氏は、国際情勢が変化する中、双方自治体の連携の重要性を強調し、信頼できるパートナーと相互学習し、共に努力していくことに意欲を示した。
盧氏は最大野党・国民党の所属で、2018年から市長を務めており現在2期目で、28年に行われる総統選の有力候補と目される。一行の台湾訪問は6日までで、頼清徳（らいせいとく）総統との面会も予定されている。
（郝雪卿／編集：荘麗玲）
台中市内には日本ゆかりの建物が複数残る他、半導体関連をはじめとしたハイテク産業が集積している。盧市長はこれらに触れ、台日の歴史的なつながりが深いことを強調するとともに、産業の発展において、双方の協力潜在力は無限であると述べた。
平沼氏は、国際情勢が変化する中、双方自治体の連携の重要性を強調し、信頼できるパートナーと相互学習し、共に努力していくことに意欲を示した。
盧氏は最大野党・国民党の所属で、2018年から市長を務めており現在2期目で、28年に行われる総統選の有力候補と目される。一行の台湾訪問は6日までで、頼清徳（らいせいとく）総統との面会も予定されている。
（郝雪卿／編集：荘麗玲）