◇出場選手登録【ソフトバンク】徐若熙投手【日本ハム】福島蓮投手【オリックス】宜保翔内野手【楽天】田中千晴投手、滝中瞭太投手、オスカー・ゴンザレス外野手【西武】上田大河投手、佐藤隼輔投手、菅井信也投手【ロッテ】小島和哉投手、中森俊介投手、高部瑛斗外野手【阪神】門別啓人投手【DeNA】竹田祐投手、吉野光樹投手【巨人】戸郷翔征投手、泉口友汰内野手【中日】中西聖輝投手、福敬登投手【広島】大瀬良大地投手、辻大