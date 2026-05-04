◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月4日バンテリンドーム）阪神・前川右京外野手（22）が、4日の中日戦に「6番・左翼」で先発する。舞台となるバンテリンドームでは、4月10日、同戦の9回2死一、三塁から勝利を呼び込む適時打を放つなど、好印象が残っている。この日の中日先発は、ドラフト1位・中西聖輝投手。智弁和歌山―青山学院大と進んだ右腕と前川は、21年夏の甲子園大会決勝で「智弁対決」として激突している。当時