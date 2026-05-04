中日は４日、根尾昂投手、マラー投手の出場選手登録を抹消。代わって中西聖輝投手、福敬登投手を登録した。阪神は津田淳哉投手を抹消し、門別啓人を登録。ＤｅＮＡは伊勢大夢投手を抹消。竹田祐投手、吉野光樹投手を登録した。広島は斉藤汰直投手を抹消し、大瀬良大地投手、辻大雅投手を登録した。