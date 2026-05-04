七五三掛龍也（Travis Japan）が自身のInstagramを更新し、相葉雅紀との2ショットを公開した。 【写真】七五三掛龍也＆相葉雅紀の2ショット／七五三掛龍也『相葉マナブ』出演の様子 ■七五三掛龍也「相葉くんとの写真^^」 相葉雅紀が日本各地に出向き、その土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』（テレビ朝日系）。5月3日放送回の舞台は、神奈川県逗子市。番組14年目で初となる食材・わかめを収穫し、地元な