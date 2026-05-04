七五三掛龍也（Travis Japan）が自身のInstagramを更新し、相葉雅紀との2ショットを公開した。

【写真】七五三掛龍也＆相葉雅紀の2ショット／七五三掛龍也『相葉マナブ』出演の様子

■七五三掛龍也「相葉くんとの写真^^」

相葉雅紀が日本各地に出向き、その土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』（テレビ朝日系）。5月3日放送回の舞台は、神奈川県逗子市。番組14年目で初となる食材・わかめを収穫し、地元ならではのわかめ料理を学んだ。

ゲストには番組初登場となる七五三掛を迎えた。相葉と七五三掛は、先輩後輩の間柄で縁が深いにもかかわらず、意外にも個人としてはテレビ初共演。

七五三掛は自身のInstagramで「念願の『相葉マナブ』に出演させていただきました！ ありがとうございました！！ 相葉くんとの写真^^アニキ！！！」とつづり、相葉との2ショットを公開した。

公開された写真では、海と青空を背景に、キャップ姿の七五三掛と相葉が並んでいる。七五三掛はピースサインを見せながら笑顔を浮かべ、相葉は赤いパーカー姿で七五三掛の肩に手を添えるように寄り添っている。

リラックスした雰囲気のなか、ふたりの距離の近さや穏やかな表情から、先輩後輩の温かな関係性が伝わる1枚となっている。

SNSでは「大好きな推し×推し」「最高すぎる」「ふたりともかわいい」「共演嬉しい」「しめちゃん嬉しそう」「兄弟みたい」「癒しオーラがすごい」といった声が寄せられている。

■相葉雅紀＆七五三掛龍也の2ショット

■七五三掛龍也『相葉マナブ』出演の様子