今日4日(月・祝)は、発達する低気圧の影響で、関東など東日本を中心に風が強まっています。午後は東北で台風並みの暴風のおそれがあるため、交通機関への影響に警戒が必要です。関東など東日本で強い風が吹き荒れる今日4日(月・祝)は、日本海にある前線を伴った低気圧が発達しながら北日本付近に進む見込みです。このため全国的に風が強く、特に、関東など東日本を中心に交通機関に影響が出るほどの強い風が吹いています。【午前10