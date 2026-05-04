「仁淀川蒸溜所」の山崎祐大さん＝2026年3月、高知県仁淀川町「仁淀ブルー」で知られる清流の地下水でウイスキー造りに挑む男性がいる。「仁淀川蒸溜所」の山崎祐大さん（35）は独学でウイスキーを製造し、国内外で高い評価を受けてきた実力者。Uターンした高知で「自然の恵みを最大限引き立て、町が世界に誇れるようなウイスキーを造りたい」と意気込んでいる。（共同通信＝稲本康平）2026年3月、高知県仁淀川町の冷涼な山奥