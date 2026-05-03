将棋の第11期叡王戦五番勝負第3局が5月3日、愛知県名古屋市の「か茂免」で行われ、伊藤匠叡王と斎藤慎太郎八段が現在対局中だ。息詰まる熱戦が続く中、午後3時を迎え、両者には「午後のおやつ」が提供された。盤上の真剣な表情とは裏腹に、今回注文された可愛らしく遊び心あふれるスイーツの数々に、ファンから大きな反響が寄せられている。

【映像】こどもの日を連想させるキュートで楽しいスイーツ

伊藤叡王が注文したのは「かぶとケーキ」と冷たい緑茶。5月5日の「こどもの日」を目前に控えたこの時期にぴったりの一品だ。ココアスポンジにプリン、チョコムースを重ね、チョコグラサージュでコーティングしたかぶと型のケーキで、上面は金粉で華やかに仕上げられている。この見事な造形と季節感あふれるチョイスがABEMAの中継で紹介されると、視聴者からは「かぶとかわいい」「こどもの日きたー」「あらいいかんじーーｗ」「もうすぐこどもの日」「これはいい」「凝ってるね」「こどもよろこぶー」とほっこりする声が相次いだ。

一方、挑戦者の斎藤八段は「掘って楽しい♪ペコちゃんキャラパキ発掘恐竜パフェ」という、なんともワクワクするネーミングのスイーツを選択した。ココアスポンジにチョコクリームとシャンテリークリームを重ねて地層を表現し、上面には「キャラパキ 発掘恐竜チョコ 大袋」や恐竜の卵に見立てた生ミルキー、チョコチップが飾られている。さらに、中に潜んだ「モグッと誕生！恐竜エッグチョコ」を掘り当てるという楽しさ満載のパフェデザートだ。なお、お供の飲み物として対局室にはみかんジュース、控室には温かいお茶をオーダーしている。

端正なルックスと落ち着いた対局姿勢で知られる斎藤八段のギャップあふれる可愛らしい注文に、ファンも大盛り上がり。「ペコかわええ」「いいなあｗこれも」「コップかわいい」「キャラパキ子供が好きなやーつ」といった声に加え、「さいたろう可愛いのばかり頼んでる」「掘って掘って掘りまくれ」と、厳しい勝負の合間に見せたお茶目な一面に魅了されるコメントが多数書き込まれた。

長丁場の激闘も、今後勝負所の終盤戦へと突入していく。こどもの日を連想させるキュートで楽しいスイーツで糖分とエネルギーをしっかりとチャージした両者が、盤上でどのような激しい火花を散らすのか。白熱する攻防に期待は高まるばかりだ。

（ABEMA／将棋チャンネルより）