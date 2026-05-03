今年、芸歴30年、50歳を迎える女芸人・まちゃまちゃさん（49）。2005年、『エンタの神様』で女子プロレスラー風キャラクター“摩邪”としてブレイクし、「はぁ⁉」の決め台詞と毒舌ネタ、さらに緑とオレンジのモヒカンという強烈なビジュアルで一躍人気を集めた。 【画像】20年前のブレイク時と変わらぬ奇抜なスタイルを貫く女芸人・まちゃまちゃさん（49） しかし、その裏にはエンタ出演目前の舞台で