AIが、日本テレビ 4月期 新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』主題歌となる新曲「It’s You」のリリックビデオ（スライドショーver.）を公開した。今作はアーティストAIの真骨頂である極上R＆Bバラードとして、ドラマ『10回切って倒れない木はない』のために書き下ろした作品。代名詞とも言える力強くも切ないピースフルな歌声と共に、葛藤を抱えながらも前を向く登場人物たちの心情を代弁し、ドラマの展開と共に聴く側の趣