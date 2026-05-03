【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久が主演を務める、5月15日に全国公開される映画『正直不動産』が、本編映像を解禁。山下演じる永瀬財地が、アメリカで流暢な英語を披露する姿が披露された。 ■山下演じる永瀬に、アメリカでも“突風”が吹きつける！ いよいよ公開まで2週間を切った映画『正直不動産』。ドラマ版からの最大のスケールアップのひとつが、冒頭で描かれるアメリカロケのシーン。ア