トヨタが展開する大型ピックアップトラック・タンドラは1200万円トヨタ、ホンダ、日産という日本を代表する3大メーカーが今、「日本では売れない」とされてきた米国生産モデルを、相次いでニッポン市場に投入している。なぜ3社は動いたのか。日本の自動車市場で起きている静かな変化に迫る。＊＊＊「狭い日本の道路ではデカすぎる」「アメリカンナイズされすぎて、日本じゃ売れない」かつて、日本のクルマ市場でそう言われ