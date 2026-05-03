2日夜、熊本県山江村で納屋が全焼しました。全焼したのは山江村山田の永江公一さん（64）の納屋です。 2日午後9時ごろ永江さんが「小屋が燃えています」と119番通報しました。 火は約3時間後に消し止められましたが永江さんの木造平屋の納屋、約150平方メートルが全焼しました。 警察によりますと火が出た時、小屋の中には誰もいなかったということで、けがをした人はいませんでした。 納屋の中には、工具や木材などが保