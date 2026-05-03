「権力者が暴走しないためのシステムとして憲法を守りたい」と語る春ねむりさん＝東京都渋谷区戦争、差別、搾取…。ミュージシャンの春ねむりさんは不正義を許さない。音楽の力を信じ、抗（あらが）う。「戦争とは、豊かさや美しさの対極にある。私は誰からも何も奪いたくないし、誰にも何も奪われたくない」─政治に対して実直に語っている。「言語化するのが得意ということもあるが、政治に対する意見を主張するミュージシ