（台北中央社）1日午後8時39分ごろ、東部海域を震源とするマグニチュード（M）6.1の地震があり、北部・新竹県、中部・南投県、北東部・宜蘭県、東部・花蓮県で最大震度4を観測した。中央気象署（気象庁）は同日、今後3日間はM5〜5.5程度の余震が起きる可能性があるとして、注意を呼びかけた。気象署によれば、震源の深さは98.3キロ。台北市で震度3、南部・高雄市でも震度1を観測した。気象署地震観測センターの呉健富主任は今回の