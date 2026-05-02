支持率の低下が止まらないトランプ大統領アメリカ各メディアの世論調査で支持率40％を下回り、11月の中間選挙での大敗も見えてきたトランプ大統領。現地では熱狂的な支持者たちも戸惑いを見せており、中には「反トランプ」に転向してしまった人も続出しているようだ。マイク一本の話芸で全米を沸かす日本人スタンダップコメディアン（＊）、Saku YANAGAWA（柳川朔）氏が、メディアには映らない現地の"普通のトランプ支持者"にフォ