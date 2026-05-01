4月30日、都内で行われた「ミンティア リフレッシュビート」のPR発表会に、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と安藤なつ（45）が登場した。【映像】体を使ったゲームを体験する「メイプル超合金」日常の“ちょっとしたストレス”を「ミンティア」でリフレッシュする爽快感を、体を使ったゲームなどで体験できるというこのイベント。トークセッションでは、カズレーザーが“ちょっとしたストレス”について