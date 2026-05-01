JR東日本は2026年5月16日（土）、山手線を約1時間かけてノンストップで1周する観光列車「東京まるっと山手線」を運行します。

【画像】これが山手線「ノンストップで1周する列車」の運行時刻です

この「東京まるっと山手線」は、現役の乗務員・駅社員の案内で、山手線を1周する臨時列車です。山手線の歴史や車窓、乗務員の裏話を聞くことができます。

新宿駅や東京駅といった大規模ターミナルを通過するため、通常の定期列車では味わうことができない非日常体験も可能です。

2024年3月に実施された第1回が好評を博し、今回は第9回となります。今回は参加者からの要望を受け、中学生以上が対象となる「大人限定プラン」の定員が80人から140人に増枠されました。

当日は「午前コース」と「午後コース」の2回（いずれも外回り）が運行予定。集合場所はJR池袋駅メトロポリタン口の改札外となります。

販売価格は通常プランがおとな2500円、こども1250円。大人限定プランは3000円です。5月1日時点では「通常プラン」が完売となっており、「大人限定プラン」のみの販売となっています。申し込みは、JR東日本のショッピングサイト「JRE MALLチケット」で受け付けています。