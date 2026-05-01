【モデルプレス＝2026/05/01】櫻坂46三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」のメイキング映像が、Leminoプレミアムにて5月15日正午より配信される。【写真】櫻坂46三期生、イベントに華やか集結◆櫻坂46三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」メイキング映像配信本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと存在する“路地裏ホテル”。悩みを抱えた女性たちが、ホテルでの一夜の“不思議な異世界体験”を通して成長していく青春