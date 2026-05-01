櫻坂46三期生の撮影裏側に密着 ドラマ「路地裏ホテル」Leminoでメイキング配信決定
【モデルプレス＝2026/05/01】櫻坂46三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」のメイキング映像が、Leminoプレミアムにて5月15日正午より配信される。
【写真】櫻坂46三期生、イベントに華やか集結
本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと存在する“路地裏ホテル”。悩みを抱えた女性たちが、ホテルでの一夜の“不思議な異世界体験”を通して成長していく青春ファンタジードラマだ。この物語の主要キャラクターを演じるのは、櫻坂46三期生の11人。はじめて全員が揃って本格ドラマに挑む。加入して4年目となる彼女たちが、個性が息づくキャラクターと、等身大の成長を描く真っ直ぐな演技で物語を紡ぐ。
そんな本作の最終話が、5月8日正午より配信開始となる。全話公開を記念して、本編撮影の裏側を収めたメイキング映像の配信が決定した。メイキング映像では、演技に挑戦したメンバーたちの撮影の裏側に密着。三期生全員では初めてとなるドラマ撮影に対して、真摯に向き合う姿や初挑戦ならではの緊張感あふれる表情など、メンバーそれぞれの素顔が収められている。（modelpress編集部）
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◆櫻坂46三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」メイキング映像配信
本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと存在する“路地裏ホテル”。悩みを抱えた女性たちが、ホテルでの一夜の“不思議な異世界体験”を通して成長していく青春ファンタジードラマだ。この物語の主要キャラクターを演じるのは、櫻坂46三期生の11人。はじめて全員が揃って本格ドラマに挑む。加入して4年目となる彼女たちが、個性が息づくキャラクターと、等身大の成長を描く真っ直ぐな演技で物語を紡ぐ。
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