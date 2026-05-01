俳優の高島礼子（61）が、ひとりランチ中の自撮りショットなどを公開し、様々な反響が寄せられている。【映像】高島礼子、水着姿とメガネをかけてのひとりランチこれまでにも、「女子会in大磯」とつづった神奈川県にある温泉・スパ施設での水着動画や、俳優・要潤（45）とゴルフを楽しむ2ショット、「久々に並びました」とラーメン店の行列に並ぶ姿など、日常の様子をInstagramで紹介している高島。から揚げで「ひとりランチ」