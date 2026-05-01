「君が死刑になる前に」（読売テレビ・日本テレビ系）の第5話が、30日に放送された。本作は、7年前にタイムスリップした琥太郎（加藤清史郎）、隼人（鈴木仁）、凛（与田祐希）が、過去と現在の2つの時代を舞台に事件の隠された真相を追う、完全オリジナルの本格サスペンスドラマ。（＊以下、ネタバレを含みます）教師連続殺害事件の犯人を突き止めた琥太郎（加藤）たちは、再びタイムスリップし、もとの時代に戻ってきた。