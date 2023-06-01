きょう1日（金）は寒冷渦に対応して日本海に発生する低気圧と、本州の南岸を通過する低気圧の影響で、西日本から東北の広い範囲で朝から雨が降るでしょう。北海道も次第に天気が下り坂で、夕方以降は雨となる見込みです。特に東海から関東では午前中を中心に本降りの雨となり、激しく降るところもありそうです。公共交通機関のダイヤに乱れが出る可能性がありますので、最新の情報を確認するようにしてください。また、西日本から