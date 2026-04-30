29日、出光興産傘下の出光タンカーの原油タンカーがホルムズ海峡を通過したことが報じられた。同日、駐日イラン大使館が公式X（旧Twitter）で1953年の「日章丸事件」について言及し、話題になっている。 イラン情勢により2月から封鎖されていたホルムズ海峡。直接日本に向かう原油タンカーが、ペルシャ湾を出たのはこれがはじめてとなる。 高市早苗首相も同日、公式Xでこのことを報告。「我が国としては、残